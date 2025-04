E’ morto Giovanni De Sandre uno dei creatori della Olivetti Programma 101

TORINO – E’ morto a 89 anni Giovanni De Sandre che fece parte del team che creò la Olivetti Programma 101, universalmente riconosciuta come il primo personal computer al mondo.

Giovanni De Sandre era nato a Sacile nel 1935 in provincia di Pordenone per poi laurearsi in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1959. Nel 1960 era entrato in Olivetti, dove era stato inserito nel team guidato dell’ingegner Pier Giorgio Perotto per il progetto della Programma 101 che fu presentata nel 1965.

Nel 2015, in occasione dei 50 anni della nascita della Programma 101, Giovanni De Sandre fu ricevuto, insieme a Gastone Garziera, ed a Massimo Banzi, dal presidente del consiglio Matteo Renzi. Da molti anni insieme a Gastone Garziera ha raccontato la storia della Pogramma 101 in eventi e programmi televisivi e radiofonici.

La notizia è stata diffusa dal Laboratorio Museo Tecnologicamente di Ivrea dove si trovano molti esemplari funzionanti della Programma 101

Con profonda commozione, il Museo Olivetti – Tecnologic@mente partecipa al cordoglio per la scomparsa, avvenuta ieri sera, dell’ingegner Giovanni De Sandre, una delle menti geniali che, al fianco di Pier Giorgio Perotto, rese possibile la nascita della OlivettiProgramma 101, universalmente riconosciuta come il primo personal computer al mondo.

Figura riservata ma determinante, Giovanni De Sandre ha contribuito in modo fondamentale all’eccellenza tecnologica e all’innovazione che hanno reso grande il nome della Olivetti nel mondo. La sua intelligenza, il suo rigore e il suo spirito pionieristico rimarranno scolpiti nella memoria del nostro Museo e nella storia dell’informatica. Sostenitore da sempre del nostro Museo, inseparabile insieme a Gastone Garziera, ha contribuito a rendere vivo il nostro museo attraverso le sue testimonianze e la sua disponibilità ad esserci ad ogni iniziativa.

Alla famiglia dell’ingegner De Sandre esprimiamo la nostra più sincera vicinanza, certi che l’eredità del suo ingegno continuerà a ispirare generazioni future

