Cascina Caccia devastata dal maltempo: “Serve il sostegno di tutti per ripartire”

TORINO – Le piogge torrenziali che hanno colpito negli ultimi giorni il Piemonte non hanno risparmiato San Sebastiano da Po, dove il bilancio dei danni si fa di ora in ora più pesante: strade crollate, case invase dal fango e l’acquedotto fuori uso. Tra i luoghi simbolo del territorio, a subire le conseguenze più gravi è stata Cascina Caccia.

In un post pubblicato sui social, l’associazione racconta una situazione drammatica: franato il noccioleto, crollato il muro di contenimento della riva e della cascina, distrutta parte dell’orto. “Abbiamo affiancato i volontari del paese per liberare la scuola elementare e alcune abitazioni dal fango, ma i danni sono ingenti”, scrivono.

“Siamo costretti a sospendere alcune attività, ma non ci fermiamo. Per continuare, abbiamo bisogno del sostegno di chi crede nel nostro impegno. Ogni contributo, anche piccolo, ci aiuterà a riparare ciò che si è rotto e ricostruire ciò che abbiamo coltivato con cura in questi anni.”

Come sostenere Cascina Caccia

