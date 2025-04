Incendio nella notte a Rubiana: salvata una famiglia e due gatti

SUSA – Nella tarda serata di ieri, un incendio è divampato all’interno della cantina di una casa nella borgata Montecomposto di Rubiana, mettendo in pericolo una famiglia residente al primo piano dello stabile. Il fumo ha rapidamente invaso l’appartamento sovrastante, rendendo necessario l’intervento urgente dei vigili del fuoco per mettere in salvo gli occupanti.

All’interno dell’abitazione si trovavano tre persone e due gatti, tutti tratti in salvo grazie all’intervento dei pompieri.

L’intervento, durato diverse ore, ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

