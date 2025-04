Maltempo a Torino, finita l’allerta ma resta alta la prudenza: riaprono i Murazzi, ancora limitazioni sul Po

TORINO – Una riapertura parziale riguarda i Murazzi del Po, dove sarà possibile accedere ai locali interni, ma non sostare negli spazi esterni, ancora interessati dalle operazioni di pulizia e rimozione del limo accumulato in seguito alla piena. Gli esercenti avranno l’obbligo di monitorare l’area, evitando assembramenti e accessi alle zone non ancora bonificate.

Restano invece chiuse le passerelle pedonali di attraversamento del Po, i percorsi ciclo-pedonali lungo le sponde e le aree fluviali.

Nel pomeriggio, il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha visitato i Comuni torinesi di Cavagnolo, Brusasco e Monteu da Po, tra i più colpiti dal maltempo degli ultimi giorni. Insieme ai sindaci Andrea Gavazza, Giulio Bosso ed Elisa Ghion, ha fatto il punto sulla situazione e sulle necessità del territorio, ribadendo l’impegno della Città metropolitana per il sostegno e il ripristino delle condizioni di normalità.

