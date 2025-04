L’ironia di Federico Basso sul maltempo per Pasquetta 2025

TORINO – Il comico torinese Federico Basso, fresco vincitore di LOL, ha pubblicato uno dei suoi video ironici dedicandolo alla giornata di Pasquetta, tradizionalmente scelta per le gite fuori porta. Purtroppo il maltempo degli ultimi giorni e le previsioni per lunedì 21 aprile non lasciano sperare il meglio. Non rimane che scherzarci su.

Il video di Federico Basso sul maltempo per Pasquetta 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Basso (@federicobasso_official)

