Volley, Cuneo vince a Brescia e vede la Superlega

BRESCIA – Cuneo è a un passo dal sogno. I ragazzi del volley della granda hanno vinto nettamente Gara 1 della finale playoff del campionato di serie A2 imponendosi 0-3 sul campo di Brescia.

Netti anche i parziali, 16-25 20-25 23-25. Ora si attende il pienone al palazzetto di Cuneo giovedì 24 per il match che potrebbe significare la promozione in Superlega per la San Bernando Volley Cuneo.

