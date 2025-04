E’ morto a 89 anni Carlo Gribaudo, storico direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino

E’ morto, improvvisamente a 89 anni, venerdì 18 aprile, il professor Carlo Gribaudo, storico direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino.

La notizia ê stata diffusa proprio dall’ Istituto di Medicina dello Sport di Torino che Gribaudo ha diretto per più di 30 anni

Figura di riferimento del panorama della medicina dello sport italiano, il Dott. Gribaudo ha dedicato l’intera sua vita professionale all’Istituto, contribuendo in modo determinante alla sua nascita, crescita e sviluppo, portandolo a diventare un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale. La sua visione, la sua instancabile dedizione al lavoro e ai suoi pazienti, il suo spirito innovativo e i suoi insegnamenti hanno tracciato la strada per generazioni di medici. Gribaudo non è stato solo il direttore per oltre 30 anni, ma un maestro e un punto di riferimento umano e professionale. Fino all’ultimo giorno, ha continuato a lavorare con lucidità e passione nell’Istituto che ha sempre considerato la sua seconda casa. La perdita del Dott. Gribaudo lascerà un grande vuoto e nello stesso tempo un ricordo indelebile tra i colleghi e amici con i quali ha condiviso tante sfide e progetti. La sua eredità scientifica e umana resterà viva nel cuore dei membri del consiglio direttivo, della direzione, dei medici, dei collaboratori e di tutto lo staff dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino.