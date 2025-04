Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, il Papa argentino di origini piemontesi

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, è morto Francesco, eletto alla soglia di Pietro il 13 marzo 2013, è stato il primo Papa proveniente dal continente Americano, ma di origini piemontesi.

Nato in un Barrio di Buenos Aires, il padre, Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie italiane salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna in argentina. Il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d’Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti.

Da sempre Papa Francesco ha parlato delle sue origini piemontesi fino a sostenere che il piemontese é la sua lingua madre e aver fatto interventi in piemontese.

Jorge Mario Bergoglio riceve l’ordinazione presbiterale il 13 dicembre 1969. Nel 1979 viene nominato padre superiore provinciale dell’Argentina ed è rettore della Facoltà di teologia e filosofia a San Miguel. Il 20 maggio 1992 papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires, titolare di Auca. Il 3 giugno 1997 è stato nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires e nel 1998 diventa Primate d’Argentina.

Il 21 febbraio 2001 Giovanni Paolo II, tenendo un concistoro ordinario pubblico per la creazione di quarantadue nuovi cardinali e la pubblicazione dei due cardinali riservati in pectore nel concistoro del 21 febbraio 1998, lo ha creato cardinale del titolo di San Roberto Bellarmino. Dal 2005 al 2011 è stato a capo della Conferenza Episcopale Argentina. Il motto che compare nello stemma adottato da Bergoglio dopo la sua ordinazione a vescovo è “Miserando atque eligendo”.

