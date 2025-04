Salvati due cani tra Pasqua e Pasquetta a Vercelli e Mongrando: vigili del fuoco sempre al lavoro

VERCELLI – I vigili del fuoco sono sempre al lavoro, anche a Pasqua e Pasquetta. Ieri, domenica 20 aprile, sono intervenuti a Vercelli in via Agordat per un cane caduto in una roggia dietro a dei condomini vicini agli scavi archeologici che si trovano alle spalle di viale Rimembranza.

L’animale recuperato intorno alle 19:30 era bagnato e spaventato. È stato lasciato alla polizia locale che l’ha poi affidato ai volontari del canile cittadino.

Un altro cane bagnato e spaventato è stato ripescato stamattina dal torrente Elvo a Mongrando dal nucleo Speleo-Alpino-Fluviale dei vigili del fuoco.

Si tratta di una cagnolina di pastore biellese di 8 mesi di cui non è stato possibile rintracciare il proprietario. La cagnolina, chiamata affettuosamente Elva dai soccorritori, è stata affidata al canile consortile.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese