Toro e Juve recuperano mercoledì 23 le partite rinviate per la morte di Papa Francesco

TORINO – Toro e Juve recupereranno mercoledì sera le loro partite rinviate oggi in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. La Lega ha infatti ufficializzato che le quattro partite di Serie A rinviate oggi saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30.

Gli incontri da recuperare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve, che si giocheranno tutte in contemporanea alle 18.30 per non sovrapporsi alla Coppa Italia.

Mercoledì sera è già in programma infatti la semifinale di ritorno Inter-Milan alle ore 21.

