Carmagnola: uomo cade da una scala mentre lavora nel cortile di casa, è grave

CARMAGNOLA – Sono gravi le condizioni dell’uomo di circa 70 anni rimasto coinvolto in un incidente domestico.

Secondo quanto si apprende, l’incidente è avvenuto questa mattina in via del Porto a Carmagnola. Qui l’uomo era impegnato in alcuni lavori nel cortile di casa e si trovava su una scala, ma questa si sarebbe rotta e lui precipitato a terra.

Sul posto il personale sanitario per le cure del caso; l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Cto di Torino. La prognosi rimane riservata.

Notizia in aggiornamento

