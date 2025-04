Nuovo film di Luca Ribuoli cerca comparse: aperto il casting in Piemonte

TORINO – Il regista Luca Ribuoli, noto per successi televisivi e cinematografici italiani, è al lavoro su un nuovo film prodotto da Our Films e Small Forward Productions. Per il progetto, attualmente in fase di pre-produzione, è stato ufficialmente aperto il casting per comparse maggiorenni residenti o domiciliati in Piemonte.

La produzione cerca profili molto specifici, tra cui:

Atleti di MMA tra i 18 e i 30 anni , oltre ad arbitri e allenatori con esperienza in MMA o pugilato.

, oltre ad con esperienza in MMA o pugilato. Uomini e donne tra i 20 e i 45 anni con look alternativi: tatuaggi visibili, capelli rasati o colorati, piercing e stili eccentrici.

con look alternativi: tatuaggi visibili, capelli rasati o colorati, piercing e stili eccentrici. Una ragazza tra i 20 e i 25 anni con capelli biondo platino .

. Persone multietniche di entrambi i sessi tra i 18 e i 75 anni .

. Giovani cantanti tra i 18 e i 20 anni , con buone capacità vocali.

, con buone capacità vocali. Parrucchieri veri, uomini e donne, esperti in taglio, styling o acconciature.

Chi desidera candidarsi deve compilare il modulo online al seguente link, selezionando il progetto “film di Luca Ribuoli“.

È prevista una regolare retribuzione secondo il contratto collettivo nazionale del settore audiovisivo.

Il casting è curato da Luana Velliscig.

