Cuneo-Brescia 3 a 1 e i piemontesi del volley maschile dalla A2 vanno in Superlega

CUNEO – Dalla gara 2 della finale playoff della serie A2 di volley maschile, è uscito trionfale Cuneo, che dopo aver battuto Brescia nella gara 1, con questa vittoria per 3 a 1 agguanta la promozione nella massima serie, la Superlega.

Dopo un primo set combattuto, ma sempre ben gestito dai padroni di casa, con il risultato parziale di 25-23, il secondo set fa ben sperare e con il risultato parziale di 25-18, Cuneo è a un set dalla promozione. Ma Brescia non ci sta e vince con orgoglio il terzo set con il risultato parziale di 22-25.

I giocatori di Battocchio non vogliono tirarla a lungo, mentre Brescia spera in una rimonta. Il quarto set è risolutivo con un Cuneo avvincente che guadagna punti con gli ace di Sette, mentre Brescia non molla e annulla tre match point. È Allik a chiudere i giochi: Cuneo è in Superlega dopo 11 anni.

