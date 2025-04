Film Commission Torino Piemonte: un avvio 2025 da record con 47 progetti realizzati e 27 nuovi titoli in arrivo

TORINO – Il 2025 si apre con numeri da record per la Film Commission Torino Piemonte. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati realizzati ben 47 progetti sul territorio regionale, tra cui 3 lungometraggi e 4 serie TV ad alto impatto, per un totale di 250 giornate di riprese. A questi si aggiungono 5 nuovi set in partenza entro giugno – una nuova serie e quattro lungometraggi – e 27 nuovi titoli che riceveranno sostegno grazie alla seconda call annuale dei tre bandi regionali dedicati allo sviluppo e alla produzione audiovisiva.

La Presidente della Fondazione, Beatrice Borgia, ha commentato con soddisfazione: “Il primo trimestre dell’anno si chiude più che favorevolmente per la Fondazione, con un’attività intensa e una risposta positiva da parte del settore”.

58 progetti sostenuti nel 2024, oltre 860 mila euro di finanziamenti

Nel corso del 2024, tra la call di giugno e quella di dicembre, la Film Commission ha sostenuto complessivamente 58 progetti: 9 lungometraggi e 5 serie TV in fase di sviluppo, 37 documentari tra sviluppo e produzione, e 7 cortometraggi in produzione, con una dotazione economica complessiva pari a 863.000 euro.

Tra i bandi principali spicca il Piemonte Film Tv Development Fund, dedicato allo sviluppo di lungometraggi e serie TV, sostenuto con 700.000 euro dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per il biennio 2023–2024. Nell’ultima sessione, il fondo ha assegnato 150.000 euro a 3 lungometraggi e 4 serie TV. Tra i progetti selezionati figurano “Elvis non è qui” di Katia Bernardi, “Roots” di Aksinja Bellone e “Larvae” di Alessandro Rota, accanto a nuove produzioni in arrivo anche da fuori regione, con l’apertura di sedi operative in Piemonte.

Documentari e cortometraggi: il cuore culturale del bando

Il Piemonte Doc Film Fund ha assegnato 240.000 euro a 17 documentari: 9 in fase di sviluppo e 8 in produzione. Tra i titoli più attesi, “Willie Peyote. Elegia Sabauda”, ritratto dell’artista torinese diretto da Enrico Bisi, e “Messaggi dal castello” di Giovanni Cioni, ispirato a Kafka. La selezione ha incluso produzioni italiane e internazionali, confermando la vocazione transnazionale del fondo.

Infine, lo Short Film Fund ha finanziato con 30.000 euro tre nuovi cortometraggi: “Restare” di Fabio Bobbio, “Il giorno della bestia” di Martina Girlanda e “La riparazione” di Andrea Parena.

Una regione sempre più strategica per l’audiovisivo

Con questi numeri, il Piemonte consolida la sua posizione tra le regioni italiane più attive sul fronte dell’audiovisivo. La sinergia tra istituzioni, fondazioni e operatori di settore si dimostra vincente, rendendo il territorio attrattivo sia per produzioni locali che per realtà nazionali e internazionali.

L’avvio sprint del 2025 lascia intravedere un’annata ricca di opportunità, confermando la vocazione culturale ed economica della regione verso il settore audiovisivo.

I progetti finanziati

Piemonte Film Tv Development Fund – 2^ sessione 2024

“Elvis non è qui”, lungometraggio cinema, regia di Katia Bernardi, EiE s.r.l. S.B.

“Roots”, serie TV, regia di Aksinja Bellone, Lume s.r.l.

“Larvae”, lungometraggio cinema, regia di Alessandro Rota, Making Movies and Events s.r.l.

“I folgorati”, serie TV, regia di Delia Simonetti, Matrioska s.r.l.

“Roc e Lola”, serie TV, regia di Andrea Giro, Primal Shape s.r.l.

“Un’ora e mezza”, lungometraggio cinema, regia di Lisa Bosi, Sonne Film s.r.l.

“Hallyu – onda coreana”, serie TV, regia di Niccolò Falsetti, Volos Film Italia s.r.l.

Piemonte Doc Film Fund – SVILUPPO 2^ sessione 2024

“Wind and Water”, regia di Giuseppe Petruzzellis, EiE Film s.r.l. S.B.

“Lo sconosciuto”, regia di Martine Deyres, Les Films du Tambour de Soie s.a.r.l.

“Susanna”, regia di Giorgio Ferrero, MyBoss s.r.l.

“Occidente”, regia di Paolo Santolini, Okta Film s.r.l.

“Art on the Run”, regia di Giacomo Arrigoni, Francesco Catarinolo, Studio Pandora s.r.l.

“Shardana. La storia di Francisco Porcella”, regia di Mario Luigi Gilli, Federico Remolif, Rabastage s.r.l.

“Rozbark”, regia di Leonardo Staglianò, Redibis Film s.r.l.

“Democrazia”, regia di Davide Ferrario, Rossofuoco s.a.s.

“L’infanzia migrante”, regia di Enrico Cerasuolo, Zenit Arti Audiovisive soc. coop.

Piemonte Doc Film Fund – SVILUPPO 2^ sessione 2024

“Willie Peyote, elegia sabauda”, regia di Enrico Bisi, Base Zero s.r.l.

“DreYer”, regia di Marco Belli, Cineparallax

“Messaggi dal castello (La favola del serpente)”, regia di Giovanni Cioni, GraffitiDoc s.r.l.

“Master Forger”, regia di Stefano Strocchi, Indyca s.r.l.

“Miss American Pie”, regia di Maximilien Dejoie, M&N Yachy Consultant s.a.s.

“I’m in Heaven”, regia di Daniele Gaglianone, Malfè Film s.r.l.

“Nel nostro Giardino“, regia di Mirko Locatelli, Stefilm International s.r.l.

“Queerinale: chi si prenderà cura di me”, regia di Matteo Castellino, Stefilm International s.r.l.

Risultati Short Film Fund

“Restare”, regia di Fabio Bobbio, Ginko Film s.r.l.

“Il giorno della bestia”, regia di Martina Girlanda, Haselwurm Produzioni s.r.l.

“La riparazione”, regia di Andrea Parena, Redibis Film s.r.l.

