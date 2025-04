In tutte le prefetture del Piemonte i cittadini possono firmare un messaggio personale di condoglianze per la morte di Papa Francesco

PIEMONTE – In tutte le prefetture del Piemonte, così come in tutte le altre d’Italia, i cittadini possono firmare un registro in cui esprimono le proprie condoglianze per la morte di Papa Francesco. Il registro di condoglianze è un documento istituzionale in cui le persone possono firmare e talvolta scrivere un breve messaggio di cordoglio per la scomparsa di una figura pubblica, come un capo di Stato.

I registri saranno disponibili fino al 26 aprile; gli orari sono consultabili sui siti delle varie prefetture dei capoluoghi di provincia del Piemonte.

A Torino ad esempio, in Piazza Castello n. 201 al piano terra, il registro è aperto dalle ore 9 alle ore 19.

