Per quasi un mese, fino al 23 maggio, rimarranno chiuse le rampe della tangenziale di Fossano all’altezza dello svincolo per Marene

CUNEO – Da lunedì 28 aprile fino al 23 maggio saranno chiuse al traffico le rampe dello svincolo per Marene lungo la SS 231 “di Santa Vittoria”, cioè la tangenziale di Fossano. L’intervento è necessario per la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei viadotti.

Anas comunica che “durante la chiusura, necessaria per consentire la demolizione delle ultime due campate del viadotto La Reale che sovrappassano le rampe dello svincolo di Marene lungo la carreggiata chiusa al transito, il traffico in direzione Cuneo sarà indirizzato in alternativa sulla rete comunale di Fossano.”

