Quasi 4 mila persone sono senza ancora senza acqua nei Comuni sopra Chivasso, a causa del maltempo

TORINO – In provincia di Torino, in particolare nei Comuni sopra Chivasso, quasi 4 mila persone sono attualmente senza acqua potabile a causa dei danni alle condotte idriche causate dal maltempo della settimana scorsa. La pioggia e l’ingrossamento dei fiumi ha portato a smottamenti sulle colline, che a loro volta hanno rotto i tubi che trasportavano l’acqua in diversi Comuni: si segnalano, per ora, i paesi di Casalborgone e San Sebastiano da Po. Smat ha detto che a Casalborgone la situazione è sulla via della risoluzione e l’acqua dovrebbe tornare entro oggi (24 aprile), grazie a delle tubature secondarie. A San Sebastiano invece ci vorranno ancora circa due giorni. Sommando il numero dei residenti dei due paesi si arriva quasi a 4 mila.

