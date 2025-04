Ai funerali di Papa Francesco saranno presenti anche le volontarie e i volontari Anpas Piemonte

GRUGLIASCO – Saranno celebrati domani a Roma, alle 10, i funerali di Papa Francesco. Come aveva comunicato la Santa Sede “sul sagrato della basilica di San Pietro sarà celebrata la santa messa esequiale del romano pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’ordo exsequiarum romani pontificis”.

Per rendere omaggio al Pontefice, in questi giorni di esposizione nella basilica di San Pietro, migliaia di fedeli sono giunti nella Capitale. Un flusso costante di persone che vogliono essere presenti per l’ultimo saluto a Bergoglio.

Anche per questo le volontarie e i volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte sono a Roma per supportare le istituzioni locali nelle attività logistiche e di protezione civile necessarie a gestire il massiccio afflusso di persone previsto per le esequie del Santo Padre.

L’attivazione è arrivata da Anpas Nazionale, su richiesta del Dipartimento della Protezione civile. In totale, sono 16 le volontarie e i volontari coinvolti, provenienti da Anpas Sociale, Croce Verde Torino, Croce Verde Bricherasio, Croce Verde Pinerolo, Croce Bianca Volpianese, Croce Verde di Bagnolo Piemonte, Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, Gres – Gruppo Radio Emergenza Sizzano e dall’associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti. Attiva anche la Sala operativa di Protezione civile Anpas Piemonte.

