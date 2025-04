Fubine: motociclista cade in un fosso e muore sul colpo

FUBINE – Aveva 41 anni e risiedeva a Vignale Monferrato Antonino Gambino, il motociclista che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Fubine. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua Bmw R1200 affrontando una curva, finendo fuori strada.

A dare l’allarme, nella giornata di sabato, è stato un passante che ha notato la moto nel fossato a bordo carreggiata. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per il motociclista purtroppo non c’era più nulla da fare. L’impatto contro un tubo di scolo in cemento armato presente nel fossato potrebbe essere stato fatale, ma sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.

