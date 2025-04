Torino: condannato all’ergastolo Abdelkader Ben Alaya, uccise la moglie Roua Nabi davanti ai figli

TORINO – Ergastolo e quattro mesi di isolamento diurno. Questa la condanna per Abdelkader Ben Alaya.

Il 23 settembre 2024 l’uomo, di 48 anni, ha ucciso a coltellate davanti ai figli la moglie Roua Nabi in un appartamento in corso Vercelli a Torino.

L’uomo da agosto scorso aveva il braccialetto elettronico, poiché il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie per episodi di violenza che si erano già verificati in passato. Il braccialetto però non ha suonato: il pm ha spiegato che era “scarico”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese