Torino conferma il Distretto del Commercio: nuovo protocollo con Ascom e Confesercenti

TORINO – La Giunta comunale di Torino ha ribadito il suo impegno a favore del commercio di prossimità, approvando una delibera che conferma l’iscrizione del Distretto del Commercio della città nell’Elenco regionale piemontese. Su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, è stato inoltre approvato il nuovo schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con i partner di primo livello del Distretto: Ascom Confcommercio Torino e Provincia e Confesercenti Torino e Provincia.

Con questo atto, la Città rinnova l’alleanza con le principali associazioni di categoria per valorizzare il commercio locale e promuovere lo sviluppo economico e sociale del Distretto, che comprende una vasta area centrale delimitata da Murazzi del Po, via Ormea, corso Duca degli Abruzzi, corso San Martino e corso Regina Margherita, fino a Lungo Dora.

“Il rilancio del commercio locale è una delle nostre priorità”, ha dichiarato l’assessore Chiavarino. “I negozi di vicinato sono fondamentali per l’identità dei quartieri, favoriscono la socializzazione e rappresentano un presidio importante per la sicurezza del territorio”. L’assessore ha anche annunciato l’intenzione di avviare un dialogo con la Regione Piemonte per ampliare il numero dei Distretti presenti in città, puntando ad arrivare ad almeno tre.

I Distretti del Commercio, istituiti dalla Regione nel 2020 come risposta alla crisi pandemica, sono strumenti pensati per sostenere il tessuto economico urbano, con una verifica triennale sui risultati raggiunti. A Torino, l’esperienza del Distretto ha già dato frutti concreti: iniziative di promozione come la campagna “Torino Compra Vicino”, la creazione dell’app TorinoMercati e della pagina Instagram dedicata agli esercizi di prossimità, ma anche eventi culturali e di animazione, come il Villaggio di Natale in piazza Solferino e spettacoli nei mercati rionali.

Grazie ai fondi del programma PINQuA, sono stati inoltre avviati interventi di riqualificazione in diversi mercati, con particolare attenzione a Porta Palazzo, dove i tradizionali banchi in legno del settore ortofrutta sono stati sostituiti con nuove strutture in alluminio, più moderne e funzionali.

Il Distretto torinese continua quindi a rappresentare un laboratorio di innovazione e un motore per rafforzare l’identità dei luoghi, guardando al futuro con l’obiettivo di rendere il commercio di prossimità sempre più protagonista nella vita della città.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese