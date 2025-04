Entro fine maggio tutte le famiglie di Cavagnolo colpite dall’alluvione avranno una casa

TORINO – Si è svolta questo pomeriggio la riunione tra il direttore generale dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale, Roberto Lionetti, insieme ai dirigenti e funzionari dell’ente; il sindaco di Cavagnolo Andrea Gavazza e i dirigenti e funzionari della Città di Torino, proprietario del complesso.

Si è concluso quindi che entro il mese di maggio tutte le famiglie del complesso popolare di Cavagnolo sfollate a seguito dell’alluvione troveranno una nuova collocazione definitiva.

La nuova sistemazione

Nel corso della riunione è stato stabilito, con il parere favorevole degli interessati, che due nuclei famigliari saranno trasferiti nella palazzina al civico 54 di via Martiri della Libertà (lato strada), non colpita dall’alluvione, un nucleo si sposterà in un alloggio al secondo piano del fabbricato di via Martiri della Libertà 84, mentre due famiglie saranno ricollocate nel complesso Atc di via Coppina a Chivasso.

I nuclei interessati hanno già potuto vedere gli alloggi, che Atc si è impegnata a mettere a disposizione per i cambi nel giro di pochi giorni o al più tardi di un paio di settimane, nei casi in cui ci siano lavori di ristrutturazione da realizzare.

È stata inoltre condivisa la volontà di verificare tutte le possibili fonti di finanziamento e le soluzioni tecniche per poter consentire la ricollocazione definitiva (con possibile demolizione e ricostruzione) del complesso di via Martiri della Libertà in un’altra sede.

