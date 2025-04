I Falegnami ad alta quota al lavoro ai 4.554 metri della Capanna Margherita

Le prime puntate della serie TV Falegnami ad alta quota trasmessa da Dmax sono state relative ai lavori in corso ai 4.554 metri di altitudine del rifugio più alto d’Europa, la Capanna Regina Margherita. I protagonisti della serie i falegnami trentini fratelli Curzel devono sostituire il parapetto in legno, a strapiombo sulla parete sud del Monte Rosa. Un lavoro in condizioni difficili realizzato in condizioni di scarsa ossigenazione per i non alrpinisti.

Falegnami ad alta quota è una produzione della torinese EiE film per Warner Bros. Discovery, diretta da Katia Bernardi, prodotta da Davide Valentini e realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission.

