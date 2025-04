Meteo Piemonte, ponte del Primo maggio dal sapore estivo: temperature fino a 29°C e temporali di calore

TORINO – Temperatura fino a 27-29°C in pianura e picchi prossimi (o localmente superiori) ai 20°C anche intorno ai 1.200 metri di quota in montagna. Così per il Piemonte sarà un ponte del Primo maggio dal sapore quasi estivo.

Questo, spiega il meteorologo Andrea Vuolo, grazie alla risalita, sul Mediterraneo occidentale, di una massa d’aria calda di estrazione subtropicale-continentale. Lo zero termico tra giovedì 1 e sabato 3 maggio supererà la soglia dei 3.500 metri, sfiorando anche i 4.000 metri sull’arco alpino piemontese.

A seguire, dal tardo pomeriggio di sabato, l’anticiclone tenderà a spostare i suoi massimi verso Est, favorendo così l’afflusso di aria un po’ più fresca in quota lungo il bordo occidentale dell’alta pressione con i primi temporali di calore in formazione sui rilievi tra il Canavese e la Valsesia, in possibile locale sconfinamento ai settori pedemontani adiacenti.

Acquazzoni e temporali che diverranno poi più probabili e diffusi nel pomeriggio-sera di domenica 4 maggio, anche intensi sui settori prealpini, pedemontani e sulle pianure a Nord del Po, con possibili nubifragi e grandinate.

Fase instabile e più fresca che potrebbe proseguire, conclude Vuolo, anche per la prima parte della prossima settimana, con il ritorno di piogge e rovesci diffusi, anche a sfondo temporalesco, insieme ad un generale calo delle temperature, talora con valori che si porteranno fin sotto le medie del periodo, ma le previsioni sono ancora da confermare.

