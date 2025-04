Rissa a Torino: calci, pugni e uno skateboard usato come arma

TORINO – Una rissa tra più di quindici persone è esplosa ieri sera, nel quartiere Aurora. L’episodio, avvenuto intorno alle 19:30 all’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Carmagnola, si è rapidamente trasformato in un vero e proprio momento di caos e violenza, con calci, pugni e l’utilizzo di uno skateboard come arma improvvisata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno tentato di mettere fine alla rissa.

Attualmente non si conoscono ancora le cause scatenanti del conflitto.

