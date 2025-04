Sorpreso a rubare al supermercato di Verbania: uomo di 68 anni denunciato per furto aggravato

VERBANIA – Un 68enne è stato denunciato questa mattina con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare in un supermercato di Verbania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva messo in atto una strategia studiata per portare via merce senza pagare, ma le sue mosse sono state notate dall’addetto alla sicurezza del negozio, che ha prontamente chiamato le forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dal personale di sorveglianza, l’uomo aveva posizionato una busta della spesa vicino all’ingresso, riempiendola con prodotti per un valore di circa 40 euro, senza procedere al pagamento. Poco prima di entrare, l’uomo aveva già pagato alcuni articoli, lasciando un’altra busta vicino all’entrata, apparentemente contenente merce non ancora pagata.

L’addetto alla sicurezza, che lo aveva osservato attentamente, ha riconosciuto il soggetto come un cliente già noto che in passato era stato coinvolto in episodi di furto. Quando il cliente ha finito di pagare i primi acquisti e ha oltrepassato le casse, si è avvicinato di nuovo all’entrata, fingendo interesse per alcuni prodotti esposti. In realtà, aveva ripreso la busta contenente merce non pagata, con l’intento di uscire senza pagare.

Mentre si dirigeva verso l’uscita, l’uomo è stato fermato dall’addetto alla sicurezza, che ha immediatamente chiamato la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo aveva con sé due buste della spesa piene di beni di vario genere, e ha ammesso il furto davanti agli agenti.

Il 68enne è stato quindi denunciato per furto aggravato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese