Torino Jazz Festival 2025: successo di pubblico e nuovi orizzonti

TORINO – Numeri da record per la tredicesima edizione del Torino Jazz Festival, che si è svolta dal 23 al 30 aprile 2025, preceduta da una serie di appuntamenti di anteprima iniziati il 15 aprile. Con il titolo “Libera la musica”, la manifestazione ha conquistato pubblico e critica, registrando quasi il tutto esaurito sia nei concerti principali che nei club cittadini.

Sono state 87 le iniziative organizzate in 58 luoghi di Torino, tra cui 71 concerti con artisti internazionali e italiani, 21 Jazz Blitz, 27 concerti nei club, oltre a incontri, proiezioni e talk. La partecipazione complessiva ha superato le 19mila presenze: 11.384 spettatori per gli eventi del main stage, circa 3.300 nei club, 2.500 agli appuntamenti collaterali come cinema e talk, e 2.000 partecipanti ai Jazz Blitz.

“Il Festival ha saputo attrarre un pubblico ampio e variegato, valorizzando tutta la città e facendo dialogare generazioni, linguaggi e sensibilità differenti”, ha commentato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia, sottolineando la sinergia tra Comune, Fondazione per la Cultura Torino, direzione artistica e sponsor. Un riconoscimento speciale è stato riservato al direttore artistico Stefano Zenni, confermato alla guida del Festival anche per le edizioni 2026 e 2027.

Zenni ha definito questa edizione “una liberazione della musica”, evidenziando la ricchezza delle produzioni originali, le contaminazioni tra le arti e l’attenzione ai temi civili e politici, in dialogo con l’ottantesimo anniversario della Liberazione. “Il Torino Jazz Festival – ha dichiarato – sta crescendo, liberandosi dalla formula del festival tradizionale per diventare un’occasione di incontro tra storia, attualità e le molte anime del jazz”.

Infine, sono già state annunciate le date del Torino Jazz Festival 2026, che si terrà dal 23 al 30 aprile, confermando l’intenzione di consolidare sempre più l’appuntamento nel panorama culturale nazionale e internazionale.

