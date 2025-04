Tuttocapsule acquisisce Mondocaffè: un passo strategico per rafforzare la presenza in Liguria

TORINO – La società P&C Spa, proprietaria del noto marchio Tuttocapsule, ha annunciato oggi l’acquisizione dell’intera quota di maggioranza di Mondocaffè srl, azienda albenganese specializzata nel settore del caffè e dei negozi multimarca. Con questa operazione, P&C si espande ulteriormente in Liguria, territorio in cui Mondocaffè vanta 20 punti vendita tra proprietà e franchising distribuiti su tutto il territorio regionale.

Fondata nel 2013 a Settimo Torinese da Vincenzo Pagliero, Tuttocapsule ha raggiunto un’importante diffusione, con 282 punti vendita complessivi tra Italia e all’estero: 234 in Italia (37 diretti e 197 in franchising) e 48 in 18 Paesi esteri.

L’atto di acquisizione, firmato oggi, rappresenta un passo strategico per P&C Spa, che intende rafforzare la propria presenza nel Nord-Ovest italiano e consolidare il rapporto di fiducia instaurato con i consumatori locali.

