L’Oasi degli Animali festeggia il ritorno dell’aquila smarrita

TORINO – L’Oasi degli Animali ha annunciato attraverso un post su Facebook il ritrovamento dell’aquila, scomparsa ormai da 14 giorni.

“Dopo 14 giorni di ricerche, appostamenti e tanta speranza, la nostra aquila è finalmente tornata. Stanca, affamata, ma viva. E ora è al sicuro, tra le mani premurose del nostro staff che si prenderà cura di lei per rimetterla in forze. In un periodo difficile, il suo ritrovamento è una luce nel buio. Un segno di speranza, una gioia immensa che ci riempie il cuore. Grazie a chi ha camminato con noi in questi giorni pieni di attesa e silenzi. Oggi festeggiamo insieme il ritorno di chi per noi vale tantissimo”, si legge nel messaggio.

