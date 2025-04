Uno striscione per ricordare Sergio Ramelli è apparso in piazza CLN a Torino

TORINO – Uno striscione con la scritta “Sergio Ramelli vive – 1975-2025” è stato esposto su un terrazzo di piazza CLN a Torino. Ieri era l’anniversario della morte del militante 18enne del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa a Milano da studenti di Avanguardia Operaia.

Il messaggio, in questi giorni di forti polemiche, assume un significato politico più che di ricordo per la morte di un ragazzo. Su quello stesso terrazzo mesi fa era stato esposto uno striscione “Cairo vattene”. In quel caso però era stato fatto velocemente rimuovere dalle forze dell’ordine.

