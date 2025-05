E’ arrivato il caldo in Piemonte, tra oggi e domani possibili 30 gradi

TORINO – Salgono le temperature in Piemonte e in tutta la Pianura Padana, con possibilità che vengano raggiunti i 30 gradi per la prima volta in stagione tra oggi e domani.

Il metereologo Andrea Vuolo segnala inoltre che le temperature andranno “oltre 20°C anche a 1.200 metri di quota, con zero termico addirittura prossimo ai 4.000 metri sulle Alpi occidentali”.

Vuolo però ricorda anche che “da sabato 3 maggio si potranno verificare i primi temporali di calore in montagna, specie tra Valle d’Aosta e rilievi dell’alto Piemonte in concomitanza del graduale cedimento dell’alta pressione sul suo bordo più occidentale. Ma nel pomeriggio-sera di domenica, temporali e forti rovesci rovesci di pioggia potranno interessare anche le aree pianeggianti e collinari del Piemonte, specie a Nord del Po, anche con possibili grandinate”.

