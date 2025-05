L’esercito ha girato le scuole del Piemonte spiegando ai ragazzi cosa fare se trovano una bomba inesplosa

PIEMONTE – Si è concluso martedì all’Istituto Alberghiero di Barge il ciclo di incontri dedicati alla sensibilizzazione dei giovani sui pericoli legati agli ordigni bellici inesplosi. L’iniziativa, promossa dal 1° Centro di Mobilitazione Piemonte e Valle d’Aosta del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il 32° Reggimento Guastatori della Brigata Taurinense e l’ANVCG, ha coinvolto oltre 500 studenti di diversi istituti superiori del Cuneese. Durante gli incontri, gli specialisti dell’Esercito di Fossano hanno spiegato come comportarsi in caso di ritrovamento di residuati bellici, illustrando anche alcuni tipi di ordigni per facilitarne il riconoscimento. Il rischio di incidenti è ancora concreto, poiché l’esplosivo non perde potenziale nel tempo: solo nel 2024, sono stati neutralizzati 311 ordigni nel Nord-Ovest. Sensibilizzare le nuove generazioni è fondamentale per prevenire incidenti gravi, come evidenziato dalle testimonianze raccolte durante gli incontri.

