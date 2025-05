Osteoporosi, se ne parla fra esperti e con il pubblico il 24 maggio a Torino

TORINO – La Fondazione per l’Osteoporosi organizza, come ogni anno a Torino, una manifestazione scientifico-divulgativa articolata in due momenti: un convegno riservato ai medici che avrà luogo il 22 e il 23 maggio 2025, strutturato con modalità interattiva, nel corso del quale i relatori saranno chiamati a rispondere ad una serie di domande preordinate relativamente ai principali problemi di gestione dell’Osteoporosi.

Il giorno successivo, sabato 24 maggio, si terrà una riunione per il pubblico non medico che avrà la possibilità di porre quesiti ad esperti dell’argomento al fine di conoscere meglio la malattia e di conseguenza di prevenirla con maggiore efficacia.

Il professor Giancarlo Isaia, Presidente della Fondazione per l’Osteoporosi auspicando una nutrita partecipazione,sottolinea che “in entrambi gli incontri, che si terranno nell’Aula Magna dell’Accademia di Medicina, in via Po 18, verranno perseguiti i due obiettivi fondamentali della Fondazione, l’aggiornamento dei medici e l’informazione ai pazienti”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese