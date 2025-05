15enne investita a Montalto Dora: in elicottero al Regina Margherita di Torino per un grave trauma cranico

MONTALTO DORA – Una ragazza di 15 anni è stata investita nella giornata di oggi, giovedì 1 maggio, in pieno centro a Montalto Dora. Si stava apprestando ad attraversare la strada regolata da un semaforo quando un’auto l’ha urtato.

Immediato l’intervento dell’ambulanza che ha però valutato la gravità delle ferite e richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La giovane è stata subito portata in sala operatoria per un grave trauma cranico.

L’intervento è andato a buon fine, ma è ancora presto per definire i risultati e i tempi di guarigione per cui la prognosi rimane riservata.

Ora tocca ai carabinieri della locale tenenza a effettuare i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell’incidente.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese