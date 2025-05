Pollicino apre un nuovo locale per famiglie a Novara e cerca 40 lavoratori

NOVARA – Pollicino aprirà il suo nuovo locale a Novara nel settembre 2025. Questo ristorante, che si estenderà su una superficie di 2.240 metri quadrati, rappresenta il più grande progetto della catena finora, con ben 600 posti a sedere, una super area giochi da 300 metri quadrati per bambini fino a 10 anni e una zona vintage games per i più grandi.

In vista dell’apertura, Pollicino è alla ricerca di 40 nuove risorse da inserire nel suo team. Tra le posizioni disponibili ci sono ruoli in cucina e sala, pizzaioli e cuochi, camerieri e store manager, personale di pulizia. Il brand sta puntando su un team giovane e dinamico per garantire un servizio impeccabile che rispecchi i suoi elevati standard di qualità.

“Pollicino è molto più di un ristorante. È un ambiente dove le famiglie possono godere di momenti di qualità, con i bambini protagonisti assoluti, grazie a eventi pensati su misura per loro” spiega Francesco Porcelli, CEO di Pollicino. “L’apertura a Novara segna un passo importante nella nostra crescita e siamo felici di poter offrire a questa città una nuova esperienza di ristorazione, divertimento e qualità. Le persone sono il cuore del nostro progetto e siamo entusiasti di ampliare la nostra squadra, offrendo opportunità di crescita in un ambiente stimolante”.

Dal 2013, Pollicino ha rivoluzionato il concetto di ristorazione con il suo modello “Ristofamily”, creando uno spazio dove il cibo incontra l’intrattenimento, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente per tutte le famiglie. La catena è presente in Lombardia con 7 ristoranti, ma ora si prepara a fare il suo ingresso in Piemonte. Il nuovo ristorante di Novara, che avrà un ampio spazio per eventi e attività per bambini, rispecchia appieno la filosofia del brand, dove il cibo di qualità e il divertimento si uniscono in un contesto accogliente e sicuro.

I candidati interessati a far parte del team di Pollicino possono inviare il loro curriculum a recruiting@ristopollicino.it

