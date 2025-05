Il corteo del Primo Maggio a Torino: Uniti per un lavoro sicuro

TORINO – E’ la sicurezza sul lavoro il tema centrale della Festa dei Lavoratori 2025. Ad aprire il corteo del Primo maggio a Torino uno striscione che recita: Uniti per un lavoro sicuro.

Sono migliaia i lavoratori che alle 9.30 sono partiti da piazza Vittorio veneto per dirigersi in piazza Solferino, dove avranno luogo i comizi dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. A nome di tutte e tre le sigle il discorso principale sarà tenuto da Federico Bellono, segretario generale della Cgil Torino. Prima di lui, sul palco saliranno Chiara Dezzani (rappresentante della Gioc – Gioventù Operaia Cristiana), Arcangela Di Rella (delegata Fim Cisl in Hanon System), Gian Livio Lembo (Rsu Uil Fpl Asl To4) e Maurizio Bellofatto, minatore della Fillea Cgil.

Sicurezza sul lavoro

Nei primi quattro mesi del 2025 le morti sul lavoro sono aumentate del 16 per cento rispetto al 2024, passando da 119 a 138 (7 nel capoluogo piemontese, 13 in tutta la regione), mentre gli infortuni sono passati da 42 mila e 43 mila.

Nel corteo presente il sindaco Stefano Lorusso e ci sono anche i Pro Plaestina, con uno striscione che recita: Confindustria si gonfia le tasche con il riarmo affamando chi lavora.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese