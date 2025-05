A Torino torna “Fair Priced Vintage”, il più grande mercato europeo di abbigliamento vintage

TORINO – L’appuntamento è per il prossimo weekend, da venerdì 9 a domenica 10 maggio, quando Grean Pea a Torino si trasforma di nuovo in un hub dedicato all’economia circolare. Dopo aver ospitato la precedente edizione del 14, 15 e 16 febbraio, il negozio di via Ermanno Fenoglietti 20 rilancia con l’usato di “Fair Priced Vintage” che si definisce “il più grande mercato europeo di abbigliamento vintage”.

Diverse le tappe europee e italiane programmate da qui a giugno e il prossimo fine settimana toccherà a Torino. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione: alcune fasce orarie del sabato sono già esaurite.

I prezzi promettono di essere convenienti, da un minimo di 2,50 euro a un massimo di 30 euro. Tutto l’abbigliamento è selezionato e pulito, con riallestimenti continui, cosicché anche chi arriva dopo può trovare una chicca che stava cercando.

Una pecca: gli animali non sono ammessi

Maggiori info: https://www.fairpricedvintage.com/it/

