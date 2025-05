Si scontrano una automobile e un camion, un ferito e traffico sulla tangenziale di Torino

TORINO – Una automobile e un camion si sono scontrati, nel pomeriggio di oggi, sulla tangenziale di Torino, all’altezza di Rivoli, tra corso Allamano e Sito.

Sul dell’incidente stradale i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Risulta una persona ferita in modo lieve e trasportata all’ospedale San Luigi di Orbassano in codice verde. Disagi al traffico per consentire le operazioni; ora tornato regolare.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese