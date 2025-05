Tenta il suicidio nella pineta del lago di Viverone: salvato dalla fidanzata che chiama soccorsi

VIVERONE – Un giovane di 28 anni del Basso Biellese ha tentato di togliersi la vita la scorsa notte. Il tragico gesto è stato compiuto in una piccola pineta davanti al circolo velico sulle sponde del lago di Viverone. Fortunatamente ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la sua fidanzata, che quando lo ha trovato esanime ha subito chiamato i soccorsi.

I primi ad arrivare sono stati i carabinieri delle stazioni di Cavaglià e Salussola, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari del 118. Quando è arrivata l’ambulanza, il 28enne è stato intubato e trasportato in ospedale, dove è tutt’ora ricoverato in Rianimazione.

