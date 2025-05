Torino, Lo Russo vuole tentare il secondo mandato. Elly Schlein un po’ meno

TORINO – Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo si sta muovendo con largo anticipo per garantirsi la ricandidatura nel 2026, consapevole delle tensioni interne al Partito Democratico e della possibilità che il campo largo con il Movimento 5 Stelle imponga un altro nome. Sta rilanciando l’esperienza civica di “Alleanza per Torino” come mossa tattica per rafforzare la propria posizione e allargare il consenso nella coalizione, ma i risultati amministrativi concreti ancora mancano.

Tuttavia, all’interno del centrosinistra non tutti sembrano convinti di riconfermarlo, e si fanno già i nomi di possibili alternative come Giorgio Airaudo, Anna Rossomando e Guido Saracco. Inoltre, i rapporti difficili tra Lo Russo e l’ex sindaca Chiara Appendino, oggi in orbita Conte, rappresentano un serio ostacolo a un’intesa col M5s.

La segretaria dem Elly Schlein, molto attenta agli equilibri nazionali, potrebbe preferire una figura più adatta a cementare il campo largo. Il futuro politico di Lo Russo è tutt’altro che scontato, anche perché le prossime amministrative potrebbero coincidere con le elezioni politiche, rafforzando la regia nazionale sulle candidature.

