Collegno, 53enne tenta di buttarsi da un Ponte. I Carabinieri lo fermano

COLLEGNO – Nella notte tra il 29 e il 30 aprile i Carabinieri di Collegno sono riusciti a sventare una tragedia.

Un 53enne aveva già scavalcato il parapetto del ponte pedonale, ed era pronto a gettarsi. Fortunatamente, alcuni passanti si sono accorti di lui e hanno chiamato tempestivamente il 112.

Nel giro di poco, una gazzella dei Carabinieri è arrivata sul posto: un brigadiere e un Carabiniere Scelto si sono messi a parlare con l’uomo, stabilendo prima un contatto con lui per potersi avvicinare. Al passaggio di un treno merci, sono riusciti ad afferrarlo e metterlo al sicuro.

L’uomo, che presentava uno stato depressivo, è ora sotto la tutela dei servizi sanitari, dopo essere stato soccorso dal 118.

Dove e come chiedere aiuto

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

