Alpi, 19 Bandiere Verdi Legambiente: quattro al Piemonte

TORINO – Sono 19 le Bandiere Verdi assegnate quest’anno da Legambiente lungo l’arco alpino: riconoscimenti a progetti virtuosi che promuovono uno sviluppo sostenibile e inclusivo nelle aree montane.

Il Piemonte conquista quattro vessilli, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, e davanti a Lombardia e Veneto. I premi sono stati consegnati a Orta San Giulio (NO), durante il IX Summit nazionale delle Bandiere Verdi.

I 19 riconoscimenti sono stati distribuiti a:

5 progetti legati al turismo dolce,

5 ad attività agricole, forestali e pastorali,

9 iniziative di carattere socioculturale.

Tra i premiati piemontesi:

Consorzio Turistico del Pinerolese (TO) per la valorizzazione del territorio tramite una rete pubblico-privata (turismo sostenibile);

CSA Cresco, Val Varaita (CN) per un’agricoltura multifunzionale e sostenibile;

AsFo La Serra (TO) per la tutela del patrimonio forestale e la rigenerazione del territorio;

Cooperativa Viso A Viso, Ostana (CN) per l’impresa sociale legata al recupero dell’edilizia pubblica e alla creazione di nuove opportunità.

Nel bilancio complessivo, Legambiente ricorda che in 23 anni sono state assegnate 302 Bandiere Verdi, ma invita a non abbassare la guardia: quest’anno sono state segnalate anche 9 Bandiere Nere, simbolo di pratiche negative, tra cui una in Piemonte, al Comune di Groscavallo (TO) per la volontà di costruire una strada in un’area paesaggisticamente delicata.

