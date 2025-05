Meteo Piemonte: peggioramento da lunedì

TORINO – Dopo un venerdì all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature fino a 29°C in pianura, il weekend ha mostrato un volto più instabile. Le prime avvisaglie di un cambio di rotta si sono manifestate sabato con piovaschi mattutini tra le valli cuneesi e torinesi, seguiti da temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Il clima è rimasto mite, seppur con un leggero calo delle massime, scese di 2-3 gradi rispetto al giorno precedente.

La giornata di domenica ha confermato la tendenza: inizialmente soleggiata, si è rapidamente guastata nel pomeriggio con rovesci e temporali, localmente intensi e accompagnati da grandine, soprattutto tra Canavese, Biellese e nord Piemonte.

Maltempo in arrivo da lunedì

Lunedì 5 maggio segnerà l’ingresso di una perturbazione che porterà piogge e temporali soprattutto tra Vercellese, Biellese e nord Piemonte. La quota neve si abbasserà fino a 2500 metri, segnale di un’ulteriore discesa delle temperature, con massime non oltre i 18°C in pianura.

Il maltempo proseguirà anche martedì 6 maggio: cielo coperto e rovesci a tratti su pianure, colline e rilievi. I fenomeni potrebbero essere localmente a carattere temporalesco, e lo zero termico scenderà fino a 2600 metri. Le temperature continueranno a calare, con massime attorno ai 14-16°C in pianura e valori più rigidi in montagna.

