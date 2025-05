7 maggio sciopero dei lavoratori Mc Donald’s: ripercussioni anche per il 65 ristoranti in Piemonte

PIEMONTE – Anche i 65 ristoranti Mc Donald’s in Piemonte potrebbero avere ripercussioni per lo sciopero indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per la giornata di mercoledì 7 maggio. I lavoratori della catena di fast food americana chiedono la sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale di gruppo.

Un contratto di secondo livello – come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Ristorazione sottoscritto e rinnovato il 5 giugno 2024 – è fondamentale per riconoscere condizioni di miglior favore sul piano economico e normativo da applicare agli oltre 4.000 dipendenti della McDonald’s Company e dei circa 31.000 lavoratori impiegati nei punti vendita in franchising in Italia.

“La mobilitazione – dichiarano Filcams, Fisascat e Uiltucs – continuerà finché McDonald’s non riconoscerà ai propri dipendenti la dignità e il rispetto che meritano, accettando di aprire un tavolo negoziale per definire un contratto integrativo aziendale, così come già avviene con altri grandi operatori della ristorazione nel nostro Paese”.

