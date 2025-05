Oggi e domani ancora allerta gialla sul Piemonte per forti temporali, le previsioni

TORINO – Inizio di settimana con maltempo per il Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, una vasta saccatura interessa tutta l’Europa centro-occidentale portando ad una lunga fase di tempo perturbato sulla regione, con precipitazioni sparse localmente forti, anche a carattere temporalesco.

In particolare oggi pomeriggio le precipitazioni più intense si sposteranno verso sud, interessando tutta la fascia meridionale della regione.

Domattina si assisterà ad una temporanea attenuazione con locali fenomeni moderati sulla parte sud-orientale, per poi riprendere nel pomeriggio, moderati diffusi. Nella notte e al mattino di mercoledì è previsto un marcato aumento dell’instabilità sui settori nord con temporali anche forti, in generale attenuazione nel pomeriggio.

Per questo motivo Arpa ha emesso, per oggi e fino a domani, una allerta gialla per rovesci forti e temporali sulle pianure e al confine con la Liguria. Locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

