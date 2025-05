Fondazione FILA Museum: apertura straordinaria a Biella per il Giro d’Italia e nuova sede in arrivo

Anche nel 2025 Biella sarà una delle città protagoniste del Giro d’Italia, che venerdì 30 maggio passerà nel centro piemontese per poi dirigersi verso Champoluc in occasione della 19esima tappa.

Un evento sportivo molto atteso che, come ogni anno, vede la partecipazione di Fondazione FILA Museum pronta ad accogliere i visitatori in occasione di un’apertura straordinaria.

L’iniziativa portata avanti da Fondazione FILA Museum si inserisce nel “Giro d’Impresa” promosso dall’Unione Industriale Biellese, progetto di turismo industriale nato per valorizzare la cultura di impresa del territorio. Sarà possibile visitare molte delle eccellenze biellesi, tra cui aziende, realtà industriali, musei e archivi d’impresa.

Apertura straordinaria di Fondazione FILA Museum il 31 maggio

Sabato 31 maggio, in concomitanza con la tappa Biella – Champoluc del Giro d’Italia, Fondazione FILA Museum propone un’apertura straordinaria accogliendo tutti gli appassionati di ciclismo e non solo.

Sarà possibile prenotare online una visita guidata delle sale museali situate in Via Seminari 4/A, scegliendo tra una lista di orari segnalati sul sito ufficiale (l’ingresso è gratuito, prenotabile al mattino dalle ore 10:00 alle 12:00 e al pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00).

Fondazione FILA Museum offre l’opportunità di immergersi nella storia di uno dei brand sportswear più iconici e più amati al mondo fondato a Biella nel 1911 e attivo da oltre cento anni, esplorando ciascuna delle dieci sale allestite ad hoc per offrire un’esperienza tattile, visiva e inclusiva in grado di generare coinvolgimento e abbattere ogni barriera.

Fondazione FILA Museum cambia sede

L’apertura straordinaria di sabato 31 maggio segna anche l’ultima data possibile per visitare Fondazione FILA Museum nella sua sede attuale: a partire da domenica 1° giugno, infatti, le sale saranno temporaneamente chiuse al pubblico in attesa di riaprire nella nuova sede espositiva situata presso lo stabilimento in Viale Cesare Battisti 26 a Biella che ha visto nascere FILA.

Primo headquarter dell’azienda nel lontano 1923, la fabbrica ha ospitato la produzione fino al 2004 ed è stata riacquisita dal brand nel 2022. I nuovi spazi, ampi e completamente rinnovati, permetteranno di rivivere la storia del marchio FILA in totale connessione con le sue radici.

Per seguire in tempo reale gli sviluppi del progetto e conoscere la data di riapertura al pubblico delle sale espositive, è sufficiente seguire le news sul sito di Fondazione FILA Museum e restare aggiornati seguendo i canali social ufficiali.

