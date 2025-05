Biella: dopo una rissa, un cane morsica uno dei presenti. Per vendetta accoltellano l’animale e lo uccidono

BIELLA – Una rissa avvenuta in centro a Biella tra due uomini si è conclusa con un ferito e un cane ucciso. I fatti risalgono a ieri, 5 maggio: i due, inizialmente in piazza Curiel, hanno iniziato ad insultarsi e a spintonarsi. I presenti hanno avvertito le forze dell’ordine, che sono intervenute. Dopo un momento di calma, i due uomini si sono ritrovati e hanno ricominciato a litigare in piazza Del Monte. Qui, il cane di uno dei due litiganti ha azzannato un 63enne, portato in ospedale. Poco dopo, qualcuno presente alla rissa (le indagini della polizia sono ancora in corso) ha accoltellato il cane e lo ha ucciso.

