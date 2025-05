Gigi D’Agostino per la prima volta a Collisioni il 4 luglio

ALBA – Ultimo grande annuncio per l’edizione 2025 di Collisioni. Venerdì 4 Luglio arriva in piazza Medford ad Alba Gigi D’Agostino. Per la prima volta ospite del festival, Gigi D’Agostino sarà protagonista di un lungo show di oltre 3 ore per quella che già si preannuncia la festa dell’estate piemontese. Un evento speciale con biglietti popolari che l’artista ha voluto dedicare al suo pubblico.

Gigi D’Agostino, che vanta una carriera pluritrentennale iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle note discoteche torinesi, ha raggiunto in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali.

Re della musica dance, ma anche innovatore del suono, “Lento Violento” non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni ‘90 ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese