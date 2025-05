Massimiliano Mulas indagato per violenza sessuale su una bambina di 11 anni di Savigliano

CUNEO – Massimiliano Mulas, 45enne attualmente in custodia cautelare a Gorizia con l’accusa di aver violentato una undicenne a Mestre nell’aprile scorso, è adesso anche indagato a Cuneo per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni di Savigliano.

L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso novembre, quando Mulas avrebbe fermato e violentato la piccola. Per il momento non sono noti altri dettagli. Mulas, considerato uno “stupratore seriale” all’epoca viveva a Cervere. E proprio a Cervere ci sarebbe un terzo episodio di violenza, risalente sempre a novembre 2024. In questo caso la vittima sarebbe una bambina minore di 10 anni.

