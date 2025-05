Giornata Mondiale del Lupus, le Molinette e la Mole Antonelliana illuminate di viola

TORINO – Sabato 10 maggio si celebra il World Lupus Day, la Giornata Mondiale dedicata al Lupus Eritematoso Sistemico (LES), malattia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente le donne in età fertile. In occasione dell’evento, la Mole Antonelliana si tingerà di viola, il colore simbolo della malattia, per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la ricerca scientifica.

Già venerdì 9 maggio, la Reumatologia della Città della Salute e della Scienza di Torino – ospedale Molinette – organizzerà un convegno scientifico dal titolo VascuLES, dedicato agli ultimi aggiornamenti su LES e Vasculiti Sistemiche. L’iniziativa è curata dal dottor Enrico Fusaro e vedrà anche l’illuminazione in viola della facciata dell’ospedale, in collaborazione con il Gruppo LES Italiano ODV.

Il Lupus è una malattia sistemica che colpisce circa 50 persone ogni 100.000 abitanti. Si stima che in Piemonte siano oltre 2.000 i pazienti affetti. I sintomi variano molto da caso a caso e possono interessare organi vitali come reni, cuore, cervello e pelle. Le cause restano in gran parte sconosciute, anche se è nota la natura autoimmune della patologia.

Alle Molinette è attiva una Lupus Clinic multidisciplinare che segue i pazienti dalla diagnosi alla terapia, offrendo accesso anche a trattamenti sperimentali. L’obiettivo è non solo controllare la malattia, ma anche migliorare la qualità di vita e permettere alle persone affette di realizzare pienamente i propri progetti di vita.

